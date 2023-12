Il futuro di Dusan Vlahovic è tutt'altro che sicuro; il serbo ha un contratto in scadenza con la Juve nel 2026 ma l'ingaggio elevato (che aumenterà ancora), porta il club a fare delle riflessioni per la prossima stagione. Ma chi potrebbe sostituire l'attaccante? Secondo il Corriere Torino, il prefeferito di Giuntoli è Boniface del Bayer Leverkusen, che costa però intorno ai 40 milioni. Un'alternativa di livello è Zirkzee, che sta trascinando il Bologna. Anche lui, come per Boniface, il valore si attesta sui 40 milioni e una percentuale di rivendita spetta al Bayern Monaco.