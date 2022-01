L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato a Mediaset prima del match di Coppa Italia contro il Napoli: “Ogni partita è importante per noi: siamo concentrati sulla partita di oggi e abbiamo già archiviato l’ultima sconfitta. Il Napoli è una grande squadra, ma siamo qui per provare a vincere. Futuro? La partita di oggi è la cosa più importante, altre cose non devono preoccuparci".



Sul momento della squadra ha detto che "è sempre difficile parlare dopo una sconfitta (il ko a Torino, ndr): tutti sono nervosi. Il giorno dopo ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto tutto quello che pensavamo, per cercare di ottenere il risultato. Siamo qui per giocare e per provare a vincere”.