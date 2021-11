Tutto su. Lavuole un centravanti di peso, una prima punta che sappia giocare in area di rigore, forte di testa, completa. Il serbo risponde all'identikit, ma arrivare a lui non è facile. Non tanto per accontentare le richieste della, quanto per riuscire a vincere la concorrenza straniera: in Italia, infatti, l'attaccante viola sceglierebbe i bianconeri senza pensarci due volte.La Serbia si è qualificata al Mondiale 2022, anche se l'eroe è Mitrovic e non Vlahovic. Poco importa, giocare un mondiale a 22 anni non è cosa da tutti i giorni. Ma cosa c'è nel futuro del giovane viola? ". Se farò questo, penso che alla fine tutto andrà a posto. Almeno non mi pentirà perché avrei potuto fare qualcosa di diverso” le parole riportate da Tuttosport. Insomma, l'attaccante della Fiorentina pensa al futuro. E quindi anche al mercato.- Come sottolineato da Calciomercato.com è Vlahovic il. In scadenza nel 2023 con la Fiorentina, il serbo non rinnoverà. La Fiorentina può cederlo già a gennaio, ma per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Difficile che la Juve possa presentare un'offerta del genere a gennaio, con tante questioni in uscita da risolvere (su tutte:, sacrificabile anche Kulusevski). A luglio sarebbe tutto più facile, per esigenze di bilancio: ma la sessione invernale fa paura, dato che in Premier League il giocatore è molto apprezzato.. Anche l'di Simeone apprezza le doti di Dusan Vlahovic. La Juventus dovrà incrociare le dita e sperare anche che sia il centravanti a volere vestire solo la maglia bianconera.