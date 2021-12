Sempre al centro delle voci di mercato grazie anche alle sue sfavillanti prestazioni, Dusanha un obiettivo personale da raggiungere prima di dire addio alla, cosa che potrebbe non succedere prima della prossima estate (salvo offerte irrinunciabili dall'estero, con l'Arsenal in prima fila). Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, il centravanti serbo vuole riportare in Europa la squadra viola, completando in Toscana una stagione che potrebbe vederlo terminare il suo percorso di crescita e consacrarlo definitivamente come un top player. Le tante pretendenti -in primis - possono aspettare.