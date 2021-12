Non a gennaio, ma si apre uno spiraglio per giugno. È destinata a durare ancora a lungo la telenovela tra Juventus e Vlahovic ma, alla fine, potrebbe essere proprio la società bianconera a spuntarla. Lo racconta Sky Sport, secondo cui ad essere determinante sarebbe la volontà del calciatore della Fiorentina, intenzionato a rimanere a Firenze e conquistare l'Europa, per poi partire a giugno. Proprio in estate si scatenerà l'asta per il centravanti serbo, con la società bianconera forte di contatti precedenti e della predisposizione di Vlahovic a vestire la maglia bianconera.