Secondo quanto riportato da La Nazione, arriverà a breve la decisione dellasu Dusan, obiettivo di mercato anche della. I dirigenti del club viola si siederanno attorno a un tavolo durante l'imminente pausa della Serie A per stabilire se cedere già a gennaio il bomber classe 2000, che ha annunciato di non voler rinnovare, oppure attendere fino a fine stagione. In questo secondo caso i bianconeri sarebbero pronti a presentare un'offerta concreta.