Non è ancora tramontato lo scambio tra Juve e Milan tra Federico Bernardeschi e Lucas Paquetà. Questo quanto riferito dal Corriere della Sera, che aggiunge che l'ipotesi è in piedi seppur molto difficile. I due club ne stanno parlando, per trovare una soluzione che vada bene a entrambi. Il brasiliano sta faticando a trovare spazio nel Milan di Pioli, e Bernardeschi sembra essere uscito dalle rotazioni di Maurizio Sarri. Il trequartista italiano, dopo i primi mesi, ha perso la fiducia del tecnico bianconero. Ipotesi in piedi, seppur difficile.