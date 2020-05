Arturo Vidal è tornato in auge nell’ambiente Juventus. Il centrocampista ex bianconero è argomento di discussione nei tanti scambi messi in piedi tra il Barcellona e il club di Agnelli, anche se al momento la priorità è rappresentata da Arthur. Non solo Juve, anche l’Inter vuole Vidal, un pupillo di Antonio Conte che a più riprese lo ha chiesto alla dirigenza nerazzurra. Stando a quanto riporta il tabloid cileno La Cuarta, il classe ’87 avrebbe chiesto alla società di Viale della Liberazione un biennale con opzione per il terzo, alle stesse cifre che percepisce al Barcellona, ovvero otto milioni a stagione.