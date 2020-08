Un rinforzo di esperienza per la Juve Under 23. Secondo quanto anticipato da La Gazzetta dello Sport, sarà Andrea Brighenti il grande colpo dei bianconeri. L'attaccante, classe '87 con un folto passato in Serie B, lascia il Monza - fresco di promozione in Serie B - per raggiungere Torino, dove sarà allenato da Lamberto Zauli, 'promosso' dopo la scelta di Andrea Agnelli di affidare la panchina della prima squadra ad Andrea Pirlo.