Il ritorno dialla Juventus è ormai pressoché impossibile. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe deciso di puntare super il ruolo di vice Szczesny: l'ex portiere del Genoa è infatti tornato a Torino dopo il prestito in Liguria, ed è dunque di proprietà della Juventus. Audero, invece, dopo aver giocato nelle giovanili bianconere, è passato a titolo definitivo alla Sampdoria, e il presidente del club blucerchiato Ferrero non vuole cederlo per meno di. Cifra troppo alta per la Juventus, che punterà quindi su Mattia Perin.