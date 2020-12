3









Nello scorso mercato l'Arsenal e la Juventus sono stati i club che più di altri si erano interessati a Houssem Aouar. A distanza di qualche mese però per i Gunners si è raffreddata la pista che porta al centrocampista classe '98 del Lione. Il club inglese infatti ha virato su un altro obiettivo per il centrocampo, mettendo nel mirino Julian Brandt del Borussia Dortmund. La Juve valuta il profilo di Aouar e continua a monitorare la crescita, consapevole che serve un investimento importante e sperando in uno sconto visti i buoni rapporti tra club.