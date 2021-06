Avanti tutta per un centrocampista e un attaccante. Così Tuttosport spiega le priorità di mercato della Juventus, che punta a soddisfare le esigenze del nuovo (vecchio) tecnico Massimiliano Allegri. Per la regia i nomi più caldi sono quelli di Locatelli e Pjanic. Il primo sarebbe un colpo in prospettiva vista la carta d’identità, c’è il via libera di Allegri anche se la Juve, per arrivare al traguardo, dovrà soddisfare le richieste del Sassuolo, che valuta l’ex Milan circa 40 milioni di euro.