In casa Juve partono le cessioni. Blaise Matuidi è solo il primo dei calciatori che saranno ceduti in questa finestra di mercato (che apre a inizio settembre e si chiuderà il 5 ottobre). Secondo Il Corriere dello Sport, il risparmio dell'ingaggio del calciatore francese è il primo passo verso l'obiettivo della Juve: portare un tesoretto da 200 milioni di euro da investire sul mercato. Sono diversi i calciatori già fatti fuori da Pirlo: da Khedira a Higuain, da Bernardeschi a Douglas Costa. Tra ingaggi e cartellino la rivoluzione della Juve è già partita.



