Una rosa probabilmente sopravvalutata, alcune scommesse che non hanno pagato e stipendi che pesano come macigni sul budget. Sarà un lavoro difficile quello della prossima estate: Paratici e gli uomini di mercato della Juventus si troveranno a dover sfoltire la rosa e piazzare giocatori che hanno dimostrato, per un motivo o per un altro, di non essere all'altezza della Vecchia Signora. Tra questi c'è Aaron Ramsey, inaffidabile da un punto di vista fisico, troppo fragile per giustificare il pesante ingaggio. Secondo quanto riporta calciomercato.com, le offerte dalla Premier League non mancherebbero e, in particolare, il Crystal Palace starebbe seriamente pensando al gallese.