Il mercato della Juventus è tutt'altro che concluso e a raccontare le ultime sul fronte centrocampo è calciomercato.com:



"La Juventus lavora al dopo-Bentancur fiduciosa che l'affare per la sua cessione possa trovare una quadra. Per questo ha rilanciato con il Borussia Monchengladbach per Denis Zakaria, centrocampista svizzero, per cui sono stati messi sul tavolo circa 7 milioni di euro bonus compresi.".