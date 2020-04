Nonostante il calcio sia fermo a causa dell’emergenza coronavirus, le squadre restano attive sul mercato e iniziano a pianificare le strategie per arrivare ai propri obiettivi. Ovviamente c’è la Juventus, che pensa già a come rinforzare la rosa del prossimo anno. Stando a quanto riporta Rai Sport, per arrivare ai grandi nomi a centrocampo sulla lista di Fabio Paratici, in primis Pogba e poi Tonali, l’unica via possibile è monetizzare con le cessioni. Pjanic, Douglas Costa e Bernardeschi sono i primi indiziati che potrebbero essere sacrificati sull’altare delle plusvalenze. In attacco, Higuain è in uscita, mentre Mauro Icardi resta in pole.