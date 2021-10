Donny Van de Beek ha praticamente ufficializzato la propria cessione quanto prima sul mercato. No, nessun comunicato o cose simili, ma un atto concreto che normalmente esprime la voglia di cambiare squadra. Specialmente se, come il giovane centrocampista olandese, non è mai scoppiato il feeling con mister Solskjaer e al Manchester United il campo lo si vede col contagocce. Come riporta Metro, infatti, Van de Beek ha cambiato procuratore, passando da Guido Albers ad Ali Dursun, stesso agente di Frenkie De Jong ad esempio.