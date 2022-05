Secondo quanto riporta Tuttosport, c'è un ritorno di fiamma del Torino per Nahitan Nandez, che potrebbe lasciare il Cagliari soprattutto in caso di retrocessione. Il ds Vagnati potrebbe provare presto a fare un primo tentativo per l'uruguaiano, sul quale c'è anche il Napoli. Nella sessione di mercato invernale, la Juventus provò a portare il calciatore alla Continassa, trattativa poi saltata.