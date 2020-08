La Juventus sta lavorando seriamente per riportare Moise Kean in Italia dopo una sola stagione in Premier League. Secondo La Gazzetta dello Sport l'attaccante potrebbe lasciare l'Everton di Carlo Ancelotti e i bianconeri stanno pensando di mettere in piedi uno scambio: l'idea è quella di proporre come contropartita Federico Bernardeschi o Aaron Ramsey, che tornerebbe così in Inghilterra da dove era arrivato. Due giocatori, soprattutto il primo, in uscita dalla Juve e che potrebbero portare al ritorno di Moise Kean in bianconero.