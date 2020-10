Paul Pogba resterà al Manchester United fino al 2022. Almeno a livello contrattuale, perché il Manchester United ha attivato l’opzione unilaterale per prolungare di un anno la permanenza del francese in Inghilterra. Ma il mercato è sempre pronto a bussare la porta per il campione del mondo, seguito da sempre dalla Juventus. Come riporta il Sun, potrebbe innescarsi un giro di affari con il Real Madrid: i Red Devils vorrebbero mettere le mani su Federico Valverde e gli inglesi sarebbero disposti ad inserire il cartellino di Pogba nella trattativa.