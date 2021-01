Recuperato dall’ennesimo infortunio rimediato nella sua avventura al Barcellona, Ousmane Dembélé ha elevato le sue prestazioni nella prima parte di stagione, ma Ronald Koeman non lo ritiene un pilastro portante della squadra. Per questo il francese è sempre catapultato in ottica mercato, anche alla luce del suo alto valore che, in caso di cessione, potrebbe far rifiatare le finanze del club. In estate il suo nome è stato accostato alla Juventus, come per il Manchester United, che sarebbe pronto al nuovo assalto. Come riporta Team Talk, i Red Devils, dopo l’ingente offerta estiva di 60 milioni di euro, avrebbero ripreso i contatti con i catalani per intavolare una trattativa nella sessione invernale.