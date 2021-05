Inizia il mercato in uscita bianconero! La Juventus Under 23 sta infatti per far partire il terzino brasiliano Lucas Rosa, che sta per accasarsi al Valladolid, squadra spagnola appena retrocessa in seconda serie, il cui presidente è Ronaldo (il Fenomeno ex attaccante di Inter e Real). Un passaggio da Serie C italiana a B spagnola dunque per Rosa. Il trasferimento non è ancora ufficiale, mancano le visite mediche e le firme. A rivelare la notizia è la giornalista brasiliana ​Clara Albuquerque. Rosa, alla Juve da due anni, non ha entusiasmato nella formazione di Zauli in questa stagione.