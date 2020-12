Arek Milik è pronto a rimettersi in gioco. Si tiene allenato a Castel Volturno, di fatto è stato messo fuori rosa dal Napoli dopo la mancata cessione estiva e quindi pensa già al futuro. In scadenza nel 2021, l’attaccante polacco può partire già nella finestra di mercato invernale. Come riporta As, su Milik ci sarebbero Juventus e Roma in Italia, mentre in Spagna resiste la candidatura dell’Atletico Madrid, che avrebbe premuto il piede sull’acceleratore nei giorni scorsi. Anche in Premier League il suo profilo riscuote un certo grado di gradimento, soprattutto tra Tottenham e Everton.