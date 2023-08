La Juventus sta provando ancora una volta a piazzare sul mercato Marko Pjaca. L'attaccante croato è un esubero importantissimo della rosa e secondo la stampa turca l'unica via d'uscita potrebbe essere il Karagumruk con cui si sta trattando per un addio a titolo definitivo dato che con un contratto in scadenza 30 giugno 2024 non c'è chance per un semplice prestito. Lo riporta calciomercato.com.