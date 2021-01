1









La Juventus ha un nervo scoperto di mercato riguardo ai terzini. Nell'ultimo mercato estivo è stata vicina ad ingaggiare Emerson Palmieri dal Chelsea, prima di rinunciare ad acquistare giocatori in quel ruolo e puntare tutto su Federico Chiesa. Oggi c'è un'altra squadra italiana di alta classifica a puntare il laterale dei Blues e della Nazionale azzurra: si tratta del Napoli, club dai diversi nodi di mercato da sciogliere, che secondo il Corriere dello Sport mira a cedere definitivamente Ghoulam e Malcuit per far partire l'assalto a Palmieri.