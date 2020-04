1









Il mercato si avvicina e la Juventus per la prossima stagione dovrà investire per essere ancora competitiva. La squadra di Maurizio Sarri ha avuto in questa stagione pochi terzini, ecco perchè il prossimo investimento di Fabio Paratici andrà fatto proprio in quella parte di campo. Una rivale in meno sul mercato per la Juventus: secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona si è tirato indietro dalla corsa a Layvin Kurzawa. Sul terzino, in scadenza con il PSG, ci sono ancora i bianconeri e l'Arsenal. Il mercato si avvicina e iniziano le prime mosse.