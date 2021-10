Buone notizie, in chiave mercato. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo catalano Sport, infatti, il Barcellona si sarebbe tirato completamente fuori dalla corsa a Paul Pogba. Troppo onerose le spese per portarlo in blaugrana, soprattutto in un momento delicato come questo, per la società di Laporta. La Juventus continua ad osservare da vicino ogni possibile sviluppo, anche se dall'Inghilterra spingono verso un rinnovo con il Manchester United. Fino alla firma, non sarà detta l'ultima.