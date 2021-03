1









“Una poltrona per due”, giusto per rievocare il titolo del celeberrimo film che scandisce ogni Natale. Sul mercato, la Juventus sta pensando a due centrocampisti per rinforzare la mediana, nella casella regista. Come riporta Calciomercato.com, il preferito è Locatelli, centrocampista del Sassuolo che lo valuta non meno di 40 milioni di euro. L’alternativa è Jorginho del Chelsea, caldeggiato dal club bianconero quando sulla panchina sedeva Maurizio Sarri.