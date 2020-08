1









Dalla Spagna arriva una bomba di mercato: la Juve sta pensando a Luis Suarez. A riportare la notizia è il Mundo Deportivo, secondo il quale i bianconeri starebbero valutando veramente di fare un tentativo per l'uruguaiano del Barcellona. Un'idea sulla quale ha influito anche il brutto ko del Barça in Champions e la conseguente rivoluzione che verrà messa presto in atto. La Juve è alla ricerca di un attaccante e, secondo le fonti spagnole, Suarez sarebbe l'ultima pazza idea dei dirigenti bianconeri.