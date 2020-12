Spunta una pazza idea per l'attacco della Juventus: Leonardo Pavoletti. Ne è convinta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i bianconeri potrebbero fare presto un'offerta al Cagliari per l'attaccante che nelle gerarchie di Pirlo sarebbe il vice Morata. Paratici infatti è in cerca di una quarta punta che possa completare il reparto con Alvaro, Ronaldo e Dybala, e Pavoletti è considerata un'alternativa ad altri nomi che la Juve sta monitorando: da Milik a Llorente, giocatori messi fuori rosa dal Napoli e che la Juve ha puntato per gennaio o per giugno. Più difficile invece la pista Giroud, che sta trovando continuità al Chelsea e non ha più chiesto di essere ceduto.