Una quarta punta arriverà solo in caso di occasioni concrete. E' stato chiaro Fabio Paratici sulla strategia dei bianconeri in questo mercato di gennaio, che si chiuderà lunedì 1° febbraio. Ultimi giorni per trovare un'opportunità e completare il reparto offensivo, che secondo quanto riporta Fichajes.net potrebbe rinforzarsi con l'arrivo di Diego Costa. L'attaccante è si è svincolato da poco dall'Atletico Madrid, ha offerte dal Brasile e dalla Cina ma ci starebbe pensando anche la Juve.