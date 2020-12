Memphis Depay è uno degli uomini simbolo del Lione, e la Juventus ha avuto modo di accorgersene a inizio agosto quando è stata eliminata dalla formazione francese agli ottavi di finale di Champions League. L'attaccante esterno olandese è stato dunque "attenzionato" dalla Juve, oltre che da Milan e Barcellona. Ma secondo France Football c'è un'altra seria concorrente per Depay: il Paris Saint-Germain, un club al quale non mancano certo le capacità economiche, se è vero che negli scorsi mesi ha preso in considerazione l'ipotesi Ronaldo e ora accarezza quella Messi.