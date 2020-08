2









Futuro lontano dalla Juventus per Gonzalo Higuain, come ha confermato anche il nuovo allenatore Andrea Pirlo nella prima conferenza stampa. Nei progetti futuri non c'è spazio per il Pipita, che nelle ultime settimane ha attirato l'attenzione di alcuni club di Premier League: il Newcastle era già stato accostato a Higuain anche in passato, secondo Tuttosport però ora c'è anche il West Ham sulle tracce dell'attaccante argentino, sempre più lontano dalla Juventus. I bianconeri provano a piazzarlo, con la speranza di non dover risolvere il contratto che porterebbe a una minusvalenza sul bilancio.