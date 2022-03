Weston McKennie in cambio di Nicolò Zaniolo? Un'idea che stuzzica la Roma, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, secondo cui la Juve sta iniziando a imbastire la trattativa per portare a Torino l'esterno classe 1999 per il post Dybala. Per limitare l'esborso cash, un ruolo importante potrebbe essere quello rappresentato dalle contropartite, con il centrocampista americano in pole dal momento che piace in particolare ai Friedkin. Allegri, invece, preferirebbe cedere Arthur, ma ad ogni modo il candidato sembra proprio un giocatore della mediana, vista la possibile partenza in estate di Jordan Veretout.