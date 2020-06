La Juventus continua a mantenere vivo il suo interesse per Willian. Non c’è una reale trattativa, i bianconeri si sono fermati solo agli apprezzamenti essendo un giocatore stimato da Maurizio Sarri, ma nei tanti discorsi di mercato in ballo con il Chelsea (Pjanic, Bernardeschi in uscita, Emerson Palmieri, Jorginho e Pedro in entrata) potrebbe rientrare anche l’esterno brasiliano. Dall’Inghilterra affermano come una concorrente si sia tirata indietro dalla corsa. Come riporta il Daily Mail, il Real Madrid avrebbe rifiutato la possibilità di ingaggiare Willian, che si libererà a parametro zero.