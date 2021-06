Arrivano conferme da Calciomercato.com di un contatto tra Paolo Maldini e Sergio Ramos, in uscita dal Real Madrid a parametro zero dopo una vita nel club della capitale spagnola. Tuttavia queste conferme allontanano il difensore dai colori rossoneri: "Il futuro al Milan di Ramos vede al momento poche possibilità di riuscita, se non nulle: la richiesta fatta dallo spagnolo infatti è altissima, ovvero un triennale da 15 milioni di euro a stagione, cifra irraggiungibile nonostante il decreto crescita. Il club rossonero al momento non se la sente di impegnarsi per cifre così alte".



La Juventus può farci un pensierino.