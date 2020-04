1









La Juve continua a pensare ad un sostituto di Gonzalo Higuain come attaccante centrale. L’argentino è oramai fuori dai piani dei bianconeri, che sfogliano la rosa alla ricerca del miglior sostituto. Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juve non ha smesso di seguire, in tal senso, Gabriel Jesus, attaccante brasiliano del Manchester City. La punta è legata ai Citizens da un contratto fino al 2023, ma il club bianconero può giocarsi la carta Douglas Costa per tentare di convincerli. Restano vive le poste che portano a Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, in prestito al PSG, e Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli.