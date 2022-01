Davide Frattesi è uno dei centrocampisti attenzionati dalla Juventus, ma la concorrenza di un'altra big è sempre più insistente. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, l'Inter starebbe pensando a sostituire tre giocatori in uscita: Vidal, Sensi e Vecino. Ausilio e Marotta puntano a migliorare la qualità delle mezzali per garantire a Inzaghi un livellamento delle risorse, anche pescando dalla panchina e per questo motivo starebbero procedendo spediti verso un obiettivo individuato da tempo.



Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro: l'Inter avrebbe pensato a un prestito con riscatto.