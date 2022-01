Secondo quanto riportato dal Sun, il Manchester United sarebbe in pole per Sergej Milinkovic-Savic per la prossima stagione. Il Sergente andrebbe a occupare il posto lasciato vacante da Paul Pogba, che si libererà a parametro zero a fine stagione. I Red Devils, secondo il quotidiano inglese, sarebbero pronti a corrispondere alla Lazio 80 milioni di euro. Per il Sun, però, Milinkovic-Savic preferirebbe trasferirsi al Real Madrid.