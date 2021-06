Manuel Locatelli rappresenta da tempo un obiettivo concreto per la Juventus. Quest’estate può essere quella giusta per il suo addio al Sassuolo, che dal canto suo aspetta l’offerta giusta (si parla di circa 40 milioni di euro). Allegri gradisce e ne stima le qualità, anche se per l’ex Milan c’è la fila. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il Real Madrid si sarebbe inserito nella corsa a Locatelli, con Carlo Ancelotti, nuovo tecnico delle Merengues, che sarebbe tornato a guardare al campionato italiano per eventuali rinforzi.