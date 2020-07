La Juve continua a sondare diversi profili per migliorare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Gonzalo Higuain con ogni probabilità andrà via, e dovrà essere sostituito. Tra i giocatori seguiti dalla Juve, oltre Arkadiusz Milik e Lacazette, c'è sempre anche Raul Jimenez, attaccante messicano del Wolverhampton. Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, però, sul giocatore avrebbe messo gli occhi anche l'Arsenal, che perderà almeno uno tra il già citato Lacazette e Aubameyang.