C’è ancora distanza tra Milan e Calhanoglu per il rinnovo di contratto, in attesa dell’incontro decisivo tra il suo agente e il Diavolo. Nel frattempo, le pretendenti restano alla finestra, interessate, come la Juventus. Dall’Inghilterra, però, spiegano come sia il Manchester United la squadra più decisa a voler muovere passi concreti anche nel mercato di gennaio per il trequartista turco, mettendo sul piatto una proposta di ingaggio pari a 6 milioni di euro. Solskjaer considererebbe Calhanoglu il compagno ideale per Bruno Fernandes a centrocampo, anche se un suo eventuale ingaggio dipenda dal futuro di Pogba e Lingard.