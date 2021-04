La Juventus, come tantissime altre big d'Europa, è interessata a Eduardo Camavinga del Rennes, uno dei principali talenti europei per quanto riguarda il delicato ruolo del centrocampo. Nella corsa al suo ingaggio è molto forte in particolare il Bayern Monaco, che secondo France Football ha messo il suo nome in cima alla lista delle priorità sul mercato, per dare al successore di mister Flick una valida alternativa a Kimmich e Goretzka. Camavinga, già nel giro della nazionale francese, ha 18 anni e il suo contratto col Rennes scade l'anno prossimo.