La Juventus ha messo gli occhi su Dusan Vlahovic come possibile acquisto, o per gennaio o per fine stagione. Il prezzo è alto, e il club bianconero sta studiando i modi per risparmiare qua e là e potersi permettere il centravannti serbo. Ma Vlahovic è ambito, come ben si può immaginare, da grandi big che possono permettersi di offrire alla Fiorentina e al giocatore esattamente ciò che vogliono. E secondo Le10Sport ilavrebbe proprio lui in cima ai propri taccuini di mercato. Così da tamponare anche le possibili partenze di Mbappè e Icardi.