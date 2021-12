Il giornale francese L'Equipe dedica un approfondimento alla situazione di uno degli attaccanti della Nazionale di Deschamps,, che al Manchester United non trova spazio. Ha chiesto la cessione e alla porta dei Red Devils hanno bussato in tanti, compresa la. Secondo L'Equipe, però, a spuntarla sarà il Siviglia: dopo un primo approccio andato a vuoto (prestito secco con ingaggio pagato per il 50%), il ds Monchi tornerà alla carica, perché Martial è considerato una priorità. Al giocatore la destinazione piace e per lo United potrebbe essere un'occasione utile per rivalutare il calciatore, che si trasferirebbe in prestito ma senza diritto di riscatto.