Periodicamente nei discorsi di mercato della Juventus torna un nome: quello del fantasista Isco, sempre più avulso dal progetto tecnico del Real Madrid. Un giocatore che sicuramente, anche se non più giovanissimo, innerverebbe il centrocampo di talento e visione di gioco. E non solo quello bianconero, ovviamente. Come riporta Don Balon, infatti, il Chelsea sta preparando un'offerta da 35 milioni di euro da presentare al Real per Isco. Fra due settimane e mezzo lo spagnolo compirà 29 anni, e rischia di concludere questa stagione completamente a secco di gol.