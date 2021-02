Non più tardi di ieri sera abbiamo rievocato il grande rimpianto della Juventus per non aver ingaggiato Erling Haaland, a causa della volontà del giocatore (e di Raiola in primis) e non per mancanza di volontà della dirigenza bianconera. Oggi vi documentiamo le voci riportate da Calciomercato.com, provenienti dall'Inghilterra, secondo le quali il centravanti norvegese, legato al Borussia Dortmund con un contratto fino al 2024, sarebbe nel mirino del Manchester City. Il club inglese sarebbe in pole position grazie a 80 milioni di euro da mettere sul piatto per Haaland.