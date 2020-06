può lasciare il Psg. Nelle ultime sessioni di mercato, il centrocampista tedesco era stato seguito dalla Juventus, che però non è mai stata convinta di portare il giocatore a Torino. Alla riapertura delle trattative l'agente del giocatore in scadenza di contratto nel 2021 potrebbe rifarsi sotto, dopo averlo offerto nei mesi scorsi anche a Inter e Milan. Secondo la Bild Draxler è stato proposto anche al Lipsia, l'obiettivo del Psg è quello di guadagnare qualcosa dalla sua cessione per non perderlo a zero alla fine del prossimo anno.