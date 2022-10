Quello di Houssemnon è un nome nuovo sui taccuini della. Che adesso è tornata a pensare a lui nell'ottica di una possibile rivoluzione generale, come riferito dalla Gazzetta dello Sport. Il centrocampista algerino classe 1998 è in scadenza con il, altro motivo per cui fa particolarmente gola ai bianconeri. Attualmente guadagna 3.7 milioni di euro a stagione.