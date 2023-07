La Juve cerca un trequartista: il turco del Lilleè l'opzione low cost. Non solo David, quindi, nel mirino e non solo quel Weah che il club bianconero ha già preso per 12 milioni, così la fucina di talenti francese può intrigare ancora la dirigenza bianconera. Yazici, 26 anni, è anche lui in scadenza nel 2024: rientrato dal prestito al Trabzonspor, è conteso da Nantes e Besiktas, ma costa attorno ai 10 milioni e accetterebbe il ruolo di riserva, scrive Tuttosport.